شہید کانسٹیبل کی فیملی کو 1کروڑ،35لاکھ کا گھر دیدیا گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے تحت شہدائے پولیس کے اہل خانہ کیلئے اپنی چھت کی فراہمی کے مشن پر کام شروع کر دیا گیا۔۔۔
گزشتہ روز ڈی پی اوخوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے فرائض کی بجا آوری کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے کانسٹیبل ضیا اختر کے اہل خانہ کو 01 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کا گھر خرید کر دے دیا، یہ گھر شہید کے اہلخانہ کو انکی پسند کے مطابق جوہرآباد کی بہترین ہاؤسنگ سکیم میں گھر خرید کر فراہم کیا گیا ہے ۔ واضح رہے کہ شہید کانسٹیبل ضیا اختر نے 2024 میں ڈاکووں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے کراس فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا تھا۔ شہید کانسٹیبل کے اہلخانہ میں والد ، بیوہ اور بچے شامل ہیں۔ شہید کر لواحقین کو مکان کی چابیاں دیتے ہوئے ڈی پی اوخوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل ضیا اختر شہید نے اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا پولیس ان کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی ان کی فلاح و بہبود کا ہمیشہ خیال رکھا جائے گا ۔