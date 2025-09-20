صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بس سروس شروع کرنے پر وزیر اعلٰی مریم نواز کاشکریہ:عاصم شیر میکن

  • سرگودھا
الیکٹرک بس سروس شروع کرنے پر وزیر اعلٰی مریم نواز کاشکریہ:عاصم شیر میکن

شاہ پور (نمائندہ دنیا )پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے عوام کی فلاح و بہبود کیلئے درجنوں فلاحی منصوبے شروع کر کے عوام کے دل جیت لئے ہیں۔۔۔

 گرین بسز بھی ان کا ایک شاندار منصوبہ ہے جس سے عوام کو اس مہنگائی کے دور میں بہت تھوڑے پیسوں میں سفر کرنے کا موقع ملے گا ، سرگودھاسے الیکٹرک بس سروس شروع کرنے پر وزیر اعلٰی مریم نواز کے شکر گزار ہیں ، انہوں نے کہا کہ آج کا دن ضلع سرگودہا کیلئے بہت یادگار ہے ، پنجاب کے اکثریتی اضلاع میں سیلاب کے باوجود ترقیاتی کام جاری ہیں ، اپنی چھت سکیم کے تحت 80 ہزار گھر زیر تعمیر ہیں ، جبکہ آمدورفت میں سہولیات کیلئے پنجاب بھر میں سڑکوں کی تعمیر جاری ہے ، انشاء اللہ جلد ہی شاہ پور کی جیل روڈ اور شاہ پور تا جھاوریاں روڈ کی تعمیر مکمل ہو جائے گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی بحران،چھاپوں کا خوف،دکانداروں نے فروخت چھوڑدی،صارفین کو مشکلات

سیلاب سے زرعی معیشت بری طرح متاثر ہوئی : وزیر زراعت

فیصل آباد میں ساندل بار میراتھن کے انعقاد کا فیصلہ

برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا زرعی یونیورسٹی کا دورہ

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس،8 سکیموں کی منظوری

چنیوٹ ڈی پی او کی کھلی کچہری ، عوامی شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن