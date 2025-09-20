الیکٹرک بس سروس شروع کرنے پر وزیر اعلٰی مریم نواز کاشکریہ:عاصم شیر میکن
شاہ پور (نمائندہ دنیا )پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے عوام کی فلاح و بہبود کیلئے درجنوں فلاحی منصوبے شروع کر کے عوام کے دل جیت لئے ہیں۔۔۔
گرین بسز بھی ان کا ایک شاندار منصوبہ ہے جس سے عوام کو اس مہنگائی کے دور میں بہت تھوڑے پیسوں میں سفر کرنے کا موقع ملے گا ، سرگودھاسے الیکٹرک بس سروس شروع کرنے پر وزیر اعلٰی مریم نواز کے شکر گزار ہیں ، انہوں نے کہا کہ آج کا دن ضلع سرگودہا کیلئے بہت یادگار ہے ، پنجاب کے اکثریتی اضلاع میں سیلاب کے باوجود ترقیاتی کام جاری ہیں ، اپنی چھت سکیم کے تحت 80 ہزار گھر زیر تعمیر ہیں ، جبکہ آمدورفت میں سہولیات کیلئے پنجاب بھر میں سڑکوں کی تعمیر جاری ہے ، انشاء اللہ جلد ہی شاہ پور کی جیل روڈ اور شاہ پور تا جھاوریاں روڈ کی تعمیر مکمل ہو جائے گی ۔