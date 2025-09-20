ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خوشاب کا سراویکل کینسر بارے آگاہی لیکچر
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خوشاب ڈاکٹر راو گلزار یوسف نے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹرطاہر حیات ڈھڈی کے ہمراہ سرویکل کنیسر کیخلاف چلانیوالی ایچ پی وی ویکسی نیشن کی قومی مہم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پبلک سکول ایند انٹر کالج جوہرآباد کے پرنسپل پروفیسر صلاح الدین سے ملاقات کی۔۔۔
اس دوران انہوں نے کالج کی مارننگ اسمبلی کے دوران طالبات کو سرویکل کینسر کے حوالے سے آگہی لیکچر دیا اور انہیں ایچ پی وی ویکسین کی اہمیت و افادیت سے آگاہ کیا، انہوں نے بتایا کہ سروائیکل کیسنر سے بچاو کی ویکسین ایچ پی وی مکمل طور محفوظ ہے اور اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہیں انہوں نے طالبات کو ہدائت کی کہ وہ بلا جھجک بروقت حفاظتی ویکسین لگوائیں تاکہ مستقبل میں اس مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکیں انہوں نے کہا کہ قوم کی بیٹیوں کا مستقبل محفوظ بنایاہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، بعد ازاں محکمہ صحت کے افسران نے خواتین اساتذہ کرام کے ساتھ ایک آگاہی میٹنگ کی اور ان کے اپیل کی کہ وہ طالبات کے والدین کی کونسلنگ کریں اور طالبات کو ویکسین کے فوائد سے اگاہ کریں ، کیونکہ ایچ پی وی ویکسین لگانے سے صحت مند بیٹی اور صحت مند معاشرہیکا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے ۔