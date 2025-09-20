مصطفیٰ آباد کی گلی گندے پانی میں ڈوبی، مکینوں کی زندگی اجیرن
کندیاں (نمائندہ دنیا)محلہ مصطفیٰ آباد کندیاں میں نکاسی آب کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے گلی پی ایس او ڈپو گندے جوہڑ میں تبدیل ہو چکی ہے۔۔۔
مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، خصوصاً نمازیوں اور سکول و کالج جانے والے بچوں کو گزرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ۔تعفن اور گندگی کے باعث نہ صرف روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقہ مکینوں کو ریلیف مل سکے ۔