صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفیٰ آباد کی گلی گندے پانی میں ڈوبی، مکینوں کی زندگی اجیرن

  • سرگودھا
مصطفیٰ آباد کی گلی گندے پانی میں ڈوبی، مکینوں کی زندگی اجیرن

کندیاں (نمائندہ دنیا)محلہ مصطفیٰ آباد کندیاں میں نکاسی آب کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے گلی پی ایس او ڈپو گندے جوہڑ میں تبدیل ہو چکی ہے۔۔۔

مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، خصوصاً نمازیوں اور سکول و کالج جانے والے بچوں کو گزرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ۔تعفن اور گندگی کے باعث نہ صرف روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقہ مکینوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے خطرناک عمارتوں والے سکولوں کا معائنہ شروع،ٹیمیں تشکیل

سیلابی نقصانات، زرعی معیشت بحالی کیلئے اقدامات کا فیصلہ

مظفرگڑھ ‘ دریائے چناب کی سطح کم، متاثرین کی بحالی کیلئے اقدامات

وہاڑی، ایچ پی وی ویکسین قومی مہم ،چار دن کاہدف مکمل

معذور افراد میں وہیل چیئرز، واکرز، چھڑیاں ،بیساکھیاں تقسیم

فرنیچر شاپ میں آتشزدگی لاکھوں کاسامان جل کر راکھ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن