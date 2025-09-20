صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک عبدالقدیر اعوان کی ایس ایس پی سردار غلام مبشر میکن سے ملاقات

  • سرگودھا
ملک عبدالقدیر اعوان کی ایس ایس پی سردار غلام مبشر میکن سے ملاقات

شاہ پور صدر (نامہ نگار ) شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ و سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان امیر ملک عبدالقدیر اعوان نے شاہپور کا قریبی قصبہ عاقل شاہ میں ایس ایس پی سردار غلام مبشر میکن سے ملاقات کی اور۔۔۔

 انہیں ساؤتھ افریقہ میں اقوام متحدہ کی طرف سے ایک سالہ مشن مکمل اور ایس ایس پی سے ڈی آئی جی کے عہدہ پر ترقی ملنے ہر مبارک باد دی ۔ سردار غلام مبشر میکن نے ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا ،اس موقع پر چوہدری حاجی محمد اسلم میکن ، قاسم ماہل ، محمد افتخار حاجی ربنواز ,بابوجان , صفدرحسین کھوکھر اور دیگرشہری موجود تھے ۔

 

