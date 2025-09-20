صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں تا چشمہ الیکٹرک بس سروس کا مطالبہ، طلبہ اور مزدور طبقہ مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
کندیاں تا چشمہ الیکٹرک بس سروس کا مطالبہ، طلبہ اور مزدور طبقہ مشکلات کا شکار

کندیاں (نمائندہ دنیا)معروف سماجی کارکن اور سوشل میڈیا ایکٹوسٹ محمد طارق عزیز نے مطالبہ کیا ہے کہ کندیاں موڑ سے چشمہ تک الیکٹرک بس سروس کا آغاز کیا جائے تاکہ علاقے کے طلباء، مزدور اور عام شہری سہولت سے مستفید ہو سکیں۔۔۔

انہوں نے بتایا کہ کندیاں چشمہ روٹ پر المعصوم ہوٹل، کھگلاں والا موڑ، کچہ پکہ موڑ اور چشمہ میں سٹاپ بننے چاہئیں، کیونکہ اسی راستے سے یونیورسٹی، ہسپتال اور دیگر اہم مقامات تک رسائی حاصل کی جاتی ہے ۔ روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے مزدور، جن کی دیہاڑی 700 سے 800 روپے تک ہے ، 300 روپے پیٹرول اور دیگر اخراجات برداشت نہیں کر پاتے ، جبکہ بچوں کے تعلیمی اخراجات الگ ہیں۔شہریوں نے ن لیگ کی قیادت اور ڈی سی میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر الیکٹرک بس سروس کا روٹ بنایا جائے تاکہ علاقے کی عوام کی محرومی ختم ہو۔

 

