کندیاں کے سرکاری جنگلات میں درختوں کی بڑے پیمانے پر چوری، محکمہ جنگلات خاموش
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں کے سرکاری جنگلات میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی عروج پر پہنچ چکی ہے ۔ ٹمبر مافیا بے لگام ہو چکا ہے جبکہ محکمہ جنگلات کی مجرمانہ غفلت اور مبینہ ملی بھگت کے باعث روزانہ لاکھوں روپے مالیت کے درخت چوری ہو رہے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق چک نمبر 4 ڈی بی میں محکمہ جنگلات کے دفتر کے بالکل سامنے درخت کاٹ کر لے جائے گئے ۔ کندیاں ساؤتھ سب ڈویژن میں بھی سفیدے کے قیمتی درخت چوری کر لیے گئے ہیں۔عوامی حلقوں نے انکشاف کیا ہے کہ سابقہ حکومت کے بلین ٹری منصوبے کے تحت لگائے گئے درخت بھی چوری ہو رہے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ جو کبھی سرسبز جنگلات سے بھرا تھا، اب خار دار جھاڑیوں کا منظر پیش کر رہا ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری ایکشن لینے اور اس مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔