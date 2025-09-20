صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع خوشاب کے پانچ تھانوں کے ایس ایچ او ز تبدیل ،ملک مدثر انچارج آئی ٹی برانچ تعینات

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرخوشاب عمارہ شیرازی نے ضلع خوشاب کے پانچ تھانوں کے ایس ایچ او ز تبدیل کر دیئے ، ایس ایچ وانسپکٹرملک اعجازحسین کوتھانہ جوہرآبادسے تبدیل کر کے بطور ایس ایچ او قائدآبادتعینات کیا۔۔۔

 ان کے پیش رو انسپکٹرملک الیاس اعوان پرموشن کورس کیلئے سہالہ روانہ ہوگئے ۔ حافظ ملک عبدالصمدورک کوپولیس لائن سے تبدیل کر کے انہیں ایس ایچ تھانہ سٹی جوھرآباد کی ذمہ داریاں سونپ دیں ،تھانہ صدر جوہر آباد کے ایس ایچ او ملک خالدالرحمن کلوکوتبدیل کرکے PSOٹوڈی پی اوتعینات کیا گیا اور ان کی جگہ ایس ایچ اوتھانہ جوڑاکلاں ملک اعجازخان دھول کو تبدیل کر کے ایس ایچ اوتھانہ صدر کی ذمہ داریاں دے دی گئیں جبکہ تھانہ صدر جوہر آباد صدر کے سب انسپکٹر ملک غلام مرتضی تبدیل کرکے یس ایچ اوتھانہ کٹھہ سگھرال اور ایس ایچ او تھانہ کٹھہ سگھرال ملک اجمل فاروق تبدیل کر کے کوایس ایچ اوتھانہ جوڑاکلاں تعینات کردیاگیا۔ڈی پی او خوشاب نے پی ایس اوٹوڈی پی او،ملک مدثرکوانچارج آئی ٹی برانچ تعینات کردیاہے ۔

 

