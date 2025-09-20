ای ٹیکسی سکیم آئندہ 15روز میں لانچ کرنے کا فیصلہ
شاہ پور صدر (نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر ای ٹیکسی سکیم کا اجراء کیا گیا ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ ٹیکسی سکیم اگلے 15 روز میں لانچ کر دی جائے گی۔۔۔
جبکہ ٹیکسی اور بائیک سکیم کے تحت نئی گاڑیاں اور الیکٹرک بائیکس بھی شامل کی جائیں گیا یہ بات بلال اکبر خان نے پارلیمانی سیکرٹری لائیوسٹاک سردار عاصم شیر میکن کی رہائش گاہ کوٹ پہلوان میں کہی ۔اس موقع پر رضا نواز ٹوانہ ,رانا کریم داد جھمٹ ,رانا اسد حیات جھمٹ بھی موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں لاہور میں پہلی ٹرام اگلے سال فروری تک چلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔