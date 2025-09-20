مویشی چھوڑ کر لاکھوں روپے کی فصل اجاڑ دی،منع کرنے پر ملازم پر تشدد
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) قصبہ عاقل شاہ میں عنائت بھٹی ، کامران نے ایک زمیندار احمد بخش کے رقبہ میں اپنے مویشی چھوڑ کر لاکھوں روپے کی فصل اجاڑ دی۔۔۔
جب احمد بخش کے ملازم اسد عباس نے انہیں روکا تو اس پر تشدد کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں بعدازاں اسد عباس اپنے گھر جا رہا تھا تو ملزمان نے ایک بار پھر اسے روک لیا اور عنا یت بھٹی نے اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا اور کامران نے اسے تھپڑ مارے ، اس کے کپڑے پھاڑ دیئے اور اس کی جیب سے 18 ہزار روپے نکال لئے ، پولیس تھانہ شاہ پور نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔