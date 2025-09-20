کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ،حالت نازک،ڈرائیور فرار ہو گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد میانوالی روڈ پر ہڈالی کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل اور کار کے تصادم میں موٹر سائیکل سوار احمد شیر شدید زخمی ہوگیا۔۔۔
حادثہ کے بعد کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا مضروب 55سالہ احمد شیر ولد فتح شیر کو شدید زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد منتقل کی گیا جہاں سے اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے ہسپتال انتطامیہ کے مطابق اس کے سر میں شدید چوٹیں آئی ہیں اور اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے ۔