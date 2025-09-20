صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار 20لٹر دیسی شراب برآمد

  • سرگودھا
منشیات فروش گرفتار 20لٹر دیسی شراب برآمد

خوشاب(نمائندہ دُنیا )صدر پولیس جوہر آباد نے منشیات کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران ایک شرب فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 20لٹر دیسی شراب برآمد کر لی ، ملزم کیخلاف شراب فروشی کے الزام میں امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

صدر پولیس جوہر آباد نے منشیات کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران ایک شرب فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 20لٹر دیسی شراب برآمد کر لی ، ملزم کیخلاف شراب فروشی کے الزام میں امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے 3 ارب کے فنڈز منظور

ناقص غذائیں، عدالتوں میں 500کیسز التو ا کاشکار

پہلی واسا رسپانس فورس برائے انسداد اربن فلڈنگ قائم

پنجاب:تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کی رینکنگ کا فیصلہ

نوجوانوں کو غیر قانونی ادویات آن لائن فروخت کرنے پرحکیم طلب

وزیر صحت منکی پاکس کی مناسب ایڈائزری جاری نہ کرنے پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن