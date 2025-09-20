منشیات فروش گرفتار 20لٹر دیسی شراب برآمد
خوشاب(نمائندہ دُنیا )صدر پولیس جوہر آباد نے منشیات کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران ایک شرب فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 20لٹر دیسی شراب برآمد کر لی ، ملزم کیخلاف شراب فروشی کے الزام میں امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔
