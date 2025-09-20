فراڈ کاشکار شہری انصاف کیلئے دربدر ہو کر رہ گیا
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)تھانہ اور پولیس دفاتر میں انصاف کیلئے دربدربزرگ شہری ڈاکٹر محمد ظہیر نے روزنامہ دنیا کے ذریعے وزیر اعلی مریم نوا ز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔
27جولائی کو تھانہ ساجد شہید میں فراڈ کی درخواست دی، پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے ، سائل نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کاروائی کا حکم دیا گیا لیکن کوئی ایکشن نہ ہوا ، ڈی پی او صہیب اشرف کو ملا ، پولیس نے ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر محمد جاوید، عاتکہ بی بی اور صفدرکے خلاف مقدمہ درج کیا مگر جرم کے لحاظ سے مکمل دفعات نہیں لگائیں اور آج تک مقدمہ میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، ملزمان کو گرفتار کرواکر فراڈ کے ذریعے لوٹی ہوئی جمع پونجی واپس دلوائے ۔