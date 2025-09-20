صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلٰی نے میگا پراجیکٹس کے اجراء اور اعلانات سے عوام کے دل جیت لئے ،شازیہ بانو

  • سرگودھا
وزیر اعلٰی نے میگا پراجیکٹس کے اجراء اور اعلانات سے عوام کے دل جیت لئے ،شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے وزیر اعلی مریم نواز شریف کے کامیاب دورہ اور اس موقع پر والہانہ استقبال اور جوش و خروش پر سرگودھا کے شاہینوں کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

وزیر اعلی ضلع میں ماحول دوست بس کاافتتاح کرنے کیساتھ ساتھ اپنے خطاب میں ضلع کیلئے میگا پراجیکٹس کے اجراء اور اعلانات سے یہاں کے عوام کے دل جیت لئے ہیں، بالخصوص ہماری ماؤں ،بہنوں کیلئے ای بس سروس میں مفت سفر اور دیگر سہولیات مہیا کرے پرہم وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے انتہائی مشکور ہیں۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن