وزیر اعلٰی نے میگا پراجیکٹس کے اجراء اور اعلانات سے عوام کے دل جیت لئے ،شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے وزیر اعلی مریم نواز شریف کے کامیاب دورہ اور اس موقع پر والہانہ استقبال اور جوش و خروش پر سرگودھا کے شاہینوں کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
وزیر اعلی ضلع میں ماحول دوست بس کاافتتاح کرنے کیساتھ ساتھ اپنے خطاب میں ضلع کیلئے میگا پراجیکٹس کے اجراء اور اعلانات سے یہاں کے عوام کے دل جیت لئے ہیں، بالخصوص ہماری ماؤں ،بہنوں کیلئے ای بس سروس میں مفت سفر اور دیگر سہولیات مہیا کرے پرہم وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے انتہائی مشکور ہیں۔