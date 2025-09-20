ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت وی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول کی زیر صدارت ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں محکمہ صحت کی زیر نگرانی چلائی جانیوال؛ی اس قومی مہم کے مختلف پہلووں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راو گلزار یوسف نے تفصیلی بریفنگ دی۔محترمہ غزالہ کنول نے کہا کہقوم کی کوئی بیٹی بھی ویکسین سے محروم نہ رہے ۔