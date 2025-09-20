پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ،عامر سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان کے معاشی حالات ہر گزرتے دن کیساتھ ابتر سے ابتر ہوتے جارہے ہیں صنعتکار صنعتیں بند کرنے پر مجبور ہیں ان حالات میں پاکستان میں ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں برے حالات کے باوجود انڈسٹری لگا رہے ہیں۔۔۔
وہ خراج تحسین کے لائق ہیں سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ۔اور اس کیلئے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان میں غیر ملکیوں کیساتھ ساتھ جو پاکستانی انڈسٹری کا قیام عمل میں لارہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیلئے انڈسٹری کو 5سال کیلئے ٹیکس فری قرار دے تاکہ پاکستان میں انڈسٹری فروغ پاسکے ۔