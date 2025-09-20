ڈی سی خوشاب کاشہر کے مختلف مقامات کادورہ، صفائی کا معائنہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں صحت وصفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے جوہرآباد مظفر گڑھ روڈ، جنوبی بازار، سرور شہید لائبریری چوک،ڈاکخانہ چوک، کالج چوک، جہاز چوک اور دیگر مقامات کا اچانک دورہ کیا۔۔۔
اس دوران ستھرا پنجاب پروگرام کے ضلعی انچارج صائم وارث بھی ہمراہ تھے ، ڈپٹی کمشنتر خوشاب نے ڈاکخانہ چوک میں کوڑا ، نالوں میں پھینکنے والے ایک دوکاندار کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا گیا علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے خوشاب شہر کا دورہ کیا اور نیو لاری اڈا خوشاب کے خستہ حال مسافر خانوں کا جائزہ لیا اور اس کی خستہ حالی کے پیش نظر اسے فوری طور پر خالی کروا کر گرانے احکامات جاری کئے ، بعد ازاں انہوں نے خوشاب میانوالی روڈ، ہڈالی اور مٹھہ ٹوانہ کا تفصیلی دورہ کیا اور روڈ کو صاف ستھرا رکھنے اور ڈیوائیڈر میں لگائے گئے پودوں کی حفاظت کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے ہڈالی اور مٹھہ ٹوانہ میں واٹر سپلائی کے پانی کی کوالٹی کو بھی چیک کیا گیا تاکہ عوام کو صاف اور معیاری پانی فراہم کیا جا سکے ۔