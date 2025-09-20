صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز ہوا کیساتھ موسلا دھار بارش،درجنوں فیڈر ز ٹرپ کر گئے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) شہر اور گردونواح میں جمعہ کی سہ پہر تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث جہاں گرمی اور حبس کی شدت میں کمی ہوئی وہاں نشیبی علاقے زیر آب آنے اور گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔

 تفصیل کے مطابق تیز ہواؤں کے ساتھ ہونیوالی موسلادھار بار ش کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیااوردرجنوں فیڈر ز ٹرپ ہونے سے بجلی بھی معطل ہو گئی، شہر کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈو ب گیا جبکہ نشیبی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، مسلسل اڑھائی گھنٹہ سے زائد ہونیوالی موسلادھار بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں کے علاوہ دفاتربھی بارشی پانی سے بھر گئے ، گھروں میں پانی داخل ہونے سے املاک کے ساتھ ساتھ سامان کو بھی نقصان ہوا اور متاثرین کو شدید مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، بارش رکتے ہی ضلعی انتظامیہ اور واسا حکام میں حرکت میں آ گئے اور بارشی پانی کی نکاسی کا عمل رات گئے تک جاری رہا ،تاہم بیشتر نشیبی علاقوں میں امدادی کاروائیاں اور پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرناپڑا۔ 

 

