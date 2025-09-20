سٹیمپ ڈیوٹی، رجسٹریشن فیس اور ٹیکس وصولی میں گھپلے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بورڈ آف ریونیو پنجاب نے سرگودھا سمیت مختلف اضلاع میں سٹیمپ ڈیوٹی،رجسٹریشن فیس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس کی وصولیوں میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے باوجود ذمہ داروں کے۔۔۔
خلاف کاروائی اور لگ بھگ ساڑھے 12کروڑ روپے سے زائد کے بقایا جات کی عدم وصولی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کو ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دیدی،ذرائع کے مطابق آڈٹ حکام نے رپورٹ جاری کی تھی کہ گزشتہ مالی سالوں کے دوران متذکرہ مدات میں ہونیوالی وصولیوں کا ریکارڈ اور بینک اسٹیٹ منٹس چیک کرنے کے بعدمجموعی طور پر لگ بھگ 13کروڑ56لاکھ 80ہزار روپے فرق ہے جسے متعلقہ افسران و ملازمین پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اس ضمن میں سابق کمشنر کے حکم پر کاروائی کا آغا زبھی ہوا مگر چند روز بعد یہ عمل پھر سے ٹھپ ہو گیا، جس پر سیکرٹری ٹیکسز بی او آر کی جانب سے چاروں ضلعی سربراہان کو تفصیلات ارسال کرتے ہوئے تشویش ظاہر کی اور کہا گیا ہے کہ ابھی تک صرف 11فیصد ریکوری ہو سکی جبکہ 12کروڑ81لاکھ روپے کے بقایا جات کی عد م وصولی کے باعث سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا، لہذا ایک ماہ میں سو فیصد عملدرآمد یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے خلاف کاروائی اوران سے ایک ایک پائی وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی جائے ۔