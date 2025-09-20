غیر رسمی تعلیمی وفنی اداروں کی موثر مانیٹرنگ میں ناکامی،متعدد سرکاری ریکارڈ میں فعال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت پنجاب بھر میں زبوں حالی کا شکار غیر رسمی تعلیمی و فنی اداروں کی موثر مانیٹرنگ کا نظا م وضع نہ ہو سکا اور حکومتی عدم توجہی ،ضلع سطح پر ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی نے یہ شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیاہے۔۔۔
اور زیاد ہ تر سنٹرز صر ف سرکاری ریکارڈ میں ہی فعال ہیں ،ذرائع کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے نان فارمل ایجوکیشن کا شعبہ مطلوبہ نتائج دینے میں مسلسل ناکام چلا آ رہا ہے ، انتظامی کمزوری اور غیر مناسب حکمت عملی کے باعث شرح خواندگی کے مقرر ہدف کی تکمیل چیلنج بن چکی ہے ، ضلعی سطح پر تعینات ناتجربہ کار افسران بھی لٹریسی شعبہ کی زبوں حالی کی ایک وجہ ہے ،اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالی و انتظامی معاملات نمٹانے اور آڈٹ میں بچنے کیلئے محفوظ طریقہ کار کے تحت ریکارڈ مرتب کرنے کیلئے دیگر محکموں کے اکاؤنٹنٹ اور ریٹائرڈافراد کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اعلی سطح پرسرگودھا سمیت پنجاب بھر کے 13ہزار لٹریسی سنٹرزجن میں غیر رسمی فنی ادارے بھی شامل ہیں کے ریکارڈ اور بعض کا فیزیکل جائزہ لینے کے بعدیہ عقدہ بھی کھلا کہ ان اداروں کی نگرانی کا کوئی نظام وضع نہیں،نہ ہی ایجوکیشن اتھارٹیاں ان کے کسی معاملات کی خرابی یا تصحیح کوئی اقدام اٹھا رہی ہیں ،جبکہ لٹریسی کے متعلقہ ضلعی افسران کی کارکردگی اس حوالے سے مایوس کن ہے ،پسماندہ علاقوں میں شرح خواندگی کی صورتحال کا جائزہ لینا تو درکنار انہیں اکثر سنٹروں کے مقا مات کا علم ہی نہیں ۔