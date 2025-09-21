صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خلاف آپریشن ہفتہ کے روز بھی جاری رہا

  • سرگودھا
تجاوزات کے خلاف آپریشن ہفتہ کے روز بھی جاری رہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن کے خصوصی ٹاسک پر انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہفتہ کے روز بھی جاری رہا،بلاک نمبر12،میاں خان روڈ، سٹی روڈ، بلاک نمبر11سمیت مختلف بازاروں۔۔۔

 میں کاروائی کر کے بیس سے زائد دوکانداروں کو فی کس پانچ ہزار روپے جرمانہ کرنے کے علاوہ بھاری مقدار میں تجاوز کیا گیا سامان اور ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی درجن سے زائد ریڑھیوں کو بھی قبضہ میں لے کر کارپوریشن کے دفتر میں بند کر دیا گیا۔ ،آپریشن کی نگرانی میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا بلوچ نے کی ،جنہوں نے دوکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہاکہ آئندہ جرمانے ڈبل کرنے کیساتھ ساتھ مقدمات بھی درج کروائے جائیں گے ۔

 

