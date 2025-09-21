مچھروں کی بہتات، ملیریا اور موسمی امراض میں اضافہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) شہر اور گردونواح میں مچھروں کی بہتات کے باعث ملیریا، جبکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی الرجی، نزلہ، زکام اور گلے کے امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔۔۔۔
موسم کی شدت میں کمی کے ساتھ ہی شہری بڑی تعداد میں ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں اور الرجی کی شکایات بھی روز بروز بڑھ رہی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بیشتر علاقوں میں مچھر مار اسپرے نہ ہونے کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے ۔ دیہی علاقوں میں لوگ آگ یا دھواں کر کے مچھروں سے بچاؤ کی کوشش کر لیتے ہیں، مگر شہری علاقوں میں یہ ممکن نہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مچھر مار اسپرے کر کے صورتحال کو قابو میں لایا جائے ۔