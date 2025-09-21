سر کا ر ی کالجز آ ؤٹ سورس کر نے کی مخالفت کرینگے :حافظ رمضا ن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویثرنل صد ر پیپلا پرو فیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن ،جنرل سیکرٹری محمد حیا ت خا ن نیا ز ی نے کہا ہے کہ سر کا ر ی کالجز کو آ ؤٹ سورس کر نے کی ہر سطح پر مخالفت کی جا ئے گی۔۔۔
او ر اس کے خلا ف ز بر د ست تحریک چلا ئیں گے کیونکہ تعلیمی اد ا روں کو آ ؤ ٹ سورس کر نے کا مقصد تعلیم مہنگی ا ور عا م آد می کے بچوں سے دور کر نا ہے پیپلا کسی صور ت بھی حکو مت اور تعلیمی سو دا گروں کی ملی بھگت کو کامیاب نہیں ہو نے دے گی مقا م افسوس ہے کہ پر ائیویٹ کا لج کی انتظا میہ ہما ر ے کالجز پر نظررکھے ہو ئے ہیں ہر حا ل میں ہم اپنے تعلیمی ا دا روں کا تحفظ کریں گے اور کسی صور ت بھی تعلیمی سو دوا گر وں کے ہاتھوں اپنے ا دا روں کا سودا نہیں ہو نے د یں گے پیپلا قا ئد ین منتخب عوامی نمائند وں سے بھی اپیل کر تے ہیں کہ ا س سلسلہ میں ہمارا ساتھ دیں فروغ تعلیم کے خلا ف اس سازش کونا کا م بنا نے کیلئے اپنا کر دار ادا کریں پیپلا تعلیمی ا دا روں کی بہتر ی اور تعلیمی فروغ یقینی بنا نے کیلئے اپنا کر دار ادا کر تی ر ہے گی اور تعلیمی ادا روں کو آ ؤ ٹ کور س کر نے کی بھرپور مزا حمت جا ر ی ر کھے گی۔