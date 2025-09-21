صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سر کا ر ی کالجز آ ؤٹ سورس کر نے کی مخالفت کرینگے :حافظ رمضا ن

  • سرگودھا
سر کا ر ی کالجز آ ؤٹ سورس کر نے کی مخالفت کرینگے :حافظ رمضا ن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویثرنل صد ر پیپلا پرو فیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن ،جنرل سیکرٹری محمد حیا ت خا ن نیا ز ی نے کہا ہے کہ سر کا ر ی کالجز کو آ ؤٹ سورس کر نے کی ہر سطح پر مخالفت کی جا ئے گی۔۔۔

 او ر اس کے خلا ف ز بر د ست تحریک چلا ئیں گے کیونکہ تعلیمی اد ا روں کو آ ؤ ٹ سورس کر نے کا مقصد تعلیم مہنگی ا ور عا م آد می کے بچوں سے دور کر نا ہے پیپلا کسی صور ت بھی حکو مت اور تعلیمی سو دا گروں کی ملی بھگت کو کامیاب نہیں ہو نے دے گی مقا م افسوس ہے کہ پر ائیویٹ کا لج کی انتظا میہ ہما ر ے کالجز پر نظررکھے ہو ئے ہیں ہر حا ل میں ہم اپنے تعلیمی ا دا روں کا تحفظ کریں گے اور کسی صور ت بھی تعلیمی سو دوا گر وں کے ہاتھوں اپنے ا دا روں کا سودا نہیں ہو نے د یں گے پیپلا قا ئد ین منتخب عوامی نمائند وں سے بھی اپیل کر تے ہیں کہ ا س سلسلہ میں ہمارا ساتھ دیں فروغ تعلیم کے خلا ف اس سازش کونا کا م بنا نے کیلئے اپنا کر دار ادا کریں پیپلا تعلیمی ا دا روں کی بہتر ی اور تعلیمی فروغ یقینی بنا نے کیلئے اپنا کر دار ادا کر تی ر ہے گی اور تعلیمی ادا روں کو آ ؤ ٹ کور س کر نے کی بھرپور مزا حمت جا ر ی ر کھے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند

غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ سنبل کا اچانک دورہ

اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے مریض ،نوشہرہ میں ایک جاں بحق

لیڈی منشیات سپلائر سمیت 2 مجرموں کو سزائیں، جرمانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل