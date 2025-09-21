رحمت العالمین پارک سے لے کر فاروق کالونی موڑ تک سڑک خستہ حال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رحمت العالمین پارک سے لے کر فاروق کالونی موڑ تک سڑک کی انتہائی خستہ حالی ملحقہ آبادیوں کے مکینوں اور ہزاروں طلباء و طالبات کیلئے وبال جان بن کر رہ گئی ہے ۔۔۔
،سیوریج لائن اور گیس پائپ لائن کی تنصیب کے بعد تین سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود روڈ کی تعمیر مسلسل التواء کا شکار ہو رہی ہے ،صورتحال کے باعث آمد و رفت محال ہو چکی ہے ، اہلیان علاقہ نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ توجہ دیکر جلد از جلد سڑک کی تعمیر نو کی جائے ۔