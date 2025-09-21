لاٹری سسٹم دوبارہ فعال بچوں کا جیب خرچ لٹنے لگا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) لاٹری سسٹم کے ذریعے چھوٹے بچوں کا جیب خرچ اڑانے کا سلسلہ دوبارہ زور پکڑنے لگا۔۔۔۔
محمدی کالونی، رحمان پورہ، گلشن جمال، اسلام پورہ اور مقامِ حیات سمیت گنجان آبادیوں کے عام کریانہ سٹوروں پر لاٹری کی آڑ میں سو روپے تک کے کرنسی نوٹ اور دیگر انعامات کا جھانسہ دے کر پرچیاں کھلے عام فروخت کی جا رہی ہیں۔ چھوٹے بچے لالچ میں آ کر نہ صرف اپنا جیب خرچ بلکہ والدین سے اضافی رقم لے کر بھی اس کھیل میں جھونک رہے ہیں۔ اس غیرقانونی عمل کے پیچھے ایک باقاعدہ مافیا سرگرم ہے ۔ اس صورتحال پر والدین اور اساتذہ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔