منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف ایکشن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کا منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری،چرس 1 کلو 80 گرام، شراب 20 لٹر اور 05 غیرقانونی اسلحہ برآمدکر لیا گیا۔۔۔
، تھانہ عطاء شہید پولیس نے عارف سے چرس 540 گرام، تھانہ پھلروان پولیس نے ارشد سے چرس 540 گرام،تھانہ سٹی پولیس نے علی سے شراب 20 لٹر، تھانہ شاہ پور صدر شاہزیب سے بندوق 12بور،ابرار سے پسٹل30بور، امجد سے پسٹل30 بور، تھانہ مڈھ رانجھا پولیس نے بلال سے بندوق 12بور اور تھانہ کوٹ مومن پولیس نے شاہ میر سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے ۔