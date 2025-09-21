صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف ایکشن

  • سرگودھا
منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف ایکشن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس کا منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری،چرس 1 کلو 80 گرام، شراب 20 لٹر اور 05 غیرقانونی اسلحہ برآمدکر لیا گیا۔۔۔

، تھانہ عطاء شہید پولیس نے عارف سے چرس 540 گرام، تھانہ پھلروان پولیس نے ارشد سے چرس 540 گرام،تھانہ سٹی پولیس نے علی سے شراب 20 لٹر، تھانہ شاہ پور صدر شاہزیب سے بندوق 12بور،ابرار سے پسٹل30بور، امجد سے پسٹل30 بور، تھانہ مڈھ رانجھا پولیس نے بلال سے بندوق 12بور اور تھانہ کوٹ مومن پولیس نے شاہ میر سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی انتظامیہ کی غفلت ، آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ ، شہری خوفزدہ

پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے :راجہ جہانگیر انور

پولیس کی کارروائی ، کلو سے زائد چرس برآمد ،ملزم گرفتار

گاہک بن کر آیا نوسر باز شہری کا کپڑوں سے بھرا بیگ لے گیا

ون ویلنگ کرنے پر موٹرسائیکل سوار منچلا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل