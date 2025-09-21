صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹونمنٹ بورڈ ریونیو برانچ میں 8 افسران و اہلکاروں کے تبادلے

  • سرگودھا
کنٹونمنٹ بورڈ ریونیو برانچ میں 8 افسران و اہلکاروں کے تبادلے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کنٹونمنٹ بورڈ سرگودھا کی ریونیو برانچ میں آٹھ افسران و اہلکاروں کے تبادلے کر دیے گئے ۔ ایگزیکٹو آفیسر کے مطابق یہ اقدام بڑھتی ہوئی عوامی شکایات کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ اسیسمنٹ کے کام کو الگ شعبہ بنا دیا گیا ہے تاکہ شفافیت یقینی ہو سکے ۔۔۔۔

تمام زیر التوا کیسز ایک ہفتے سے دس دن کے اندر نمٹائے جائیں گے جبکہ میوٹیشن کے کیسز کو بھی جلد حل کر دیا جائے گا۔ایگزیکٹو آفیسر نے واضح کیا کہ کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور کسی بھی کرپٹ عنصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے تمام ملازمین کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے اور اس مقصد کے لیے تمام برانچز کو فعال اور کرپشن سے پاک کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی انتظامیہ کی غفلت ، آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ ، شہری خوفزدہ

پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے :راجہ جہانگیر انور

پولیس کی کارروائی ، کلو سے زائد چرس برآمد ،ملزم گرفتار

گاہک بن کر آیا نوسر باز شہری کا کپڑوں سے بھرا بیگ لے گیا

ون ویلنگ کرنے پر موٹرسائیکل سوار منچلا گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل