کنٹونمنٹ بورڈ ریونیو برانچ میں 8 افسران و اہلکاروں کے تبادلے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کنٹونمنٹ بورڈ سرگودھا کی ریونیو برانچ میں آٹھ افسران و اہلکاروں کے تبادلے کر دیے گئے ۔ ایگزیکٹو آفیسر کے مطابق یہ اقدام بڑھتی ہوئی عوامی شکایات کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ اسیسمنٹ کے کام کو الگ شعبہ بنا دیا گیا ہے تاکہ شفافیت یقینی ہو سکے ۔۔۔۔
تمام زیر التوا کیسز ایک ہفتے سے دس دن کے اندر نمٹائے جائیں گے جبکہ میوٹیشن کے کیسز کو بھی جلد حل کر دیا جائے گا۔ایگزیکٹو آفیسر نے واضح کیا کہ کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور کسی بھی کرپٹ عنصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے تمام ملازمین کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے اور اس مقصد کے لیے تمام برانچز کو فعال اور کرپشن سے پاک کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔