انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی میں ناکام
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) صوبائی حکومت کی جانب سے ماحول دوست بسوں کے منصوبے کا آغاز تو کر دیا گیا، تاہم ضلعی انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔۔۔
، جس کے باعث آلودگی کے خاتمے کا دعویٰ سوالیہ نشان بن گیا ہے ۔شہر کے داخلی و خارجی راستوں سمیت اہم شاہراہوں پر بڑی تعداد میں گاڑیاں اور رکشے بلا خوف و خطر دھواں خارج کر کے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے ، تو دوسری طرف انتظامیہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کر رہی۔دھوئیں کے باعث سانس اور جلدی امراض میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے سخت احکامات جاری کرے اور غیر معیاری گاڑیوں کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے ۔