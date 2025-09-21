صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کے کاموں میں سمجھوتہ نہیں گا :عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کے ڈائریکٹر عبدالرزاق ڈھلوں نے کہاکہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری صفائی کے کاموں میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا ۔۔۔

اس لئے تمام سپروائزر اپنے علاقوں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں اگر اچانک دورہ پر کسی یو سی میں صفائی کے نظام میں غفلت پائی گئی تو اس کا ذمہ دار علاقہ سپروائزر ہوگا جس کے خلاف سخت تادیبی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت علاقہ میں بہترین صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے اور ہر علاقہ میں ستھرا پنجاب کا خواب پورا ہو گا انہوں نے گردو نواح میں صفائی کے مسائل اور مین شاہراہوں پر گرد و غبار ہے جس کو ستھرا پنجاب پروگرام میں ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اس لئے تمام سپروائزرز کو تین دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ یو سی میں صفائی کے نظام کو بہتر کرلیں وگرنہ ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی جن کی نہ صرف تنخواہیں روک لی جائیں گئیں بلکہ ملازمت سے برطرف کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔

 

