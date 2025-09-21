سر گو دھا بورڈ کی عمارت کی چھتیں خراب ، پانی ٹپکتا رہا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حالیہ بارش کے باعث جہاں دیگر سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچا وہاں انٹر میڈیٹ اینڈ سکنڈر بورڈ سرگودھا کے ہیڈکوارٹر میں ریکارڈ روم کی بننے والی نئی عمارت میں مبینہ طور پر ناقص میٹریل کے استعمال کی وجہ سے پانی چھتوں سے ٹپکتا رہا اور۔۔۔
بارشی پانی عمارت میں داخل ہونے کی وجہ سے قیمتی اور حساس ریکارڈ بھی اس کی زد میں آ گیا، ہفتہ کی صبح پتہ چلنے پر بورڈ انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں، اور ریکارڈ ریک پر رکھتے ہوئے کمروں سے بالٹیوں کے ذریعے اہلکار پانی باہر نکالتے رہے ، ذرائع کا کہنا ہے کہ گیلہ ہونیوالا ریکارڈ انتہائی اہم ہے اورناانتظامیہ کی نا اہلی کے باعث اس کے ضائع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔