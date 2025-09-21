صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کا تھانہ ترکھان والا کا دورہ، کھلی کچہری،عمارت کا افتتاح

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ریجنل پولیس آفیسر (آر پی او) محمد شہزاد آصف خان نے تھانہ ترکھان والا کا دورہ کیا اور وہاں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔۔۔

 آر پی او نے شہریوں کے مسائل فرداً فرداً سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔بعد ازاں آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے تھانہ ترکھان والا کی نئی عمارت، جو قلیل مدت میں مکمل کی گئی، کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے تھانہ میں فراہم کی جانے والی عوامی سہولیات، فرنٹ ڈیسک، حوالات اور حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ تھانہ کے ریکارڈ کی بروقت تکمیل اور شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی کو یقینی بنایا جائے ۔اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف اور ایس ڈی پی او ساہیوال حق نواز میکن بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

 

