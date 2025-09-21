صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگلات کی کٹائی،لکڑی چوری،سمگلنگ،حکومت خاموش،صورتحال سنگین ہوگئی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سرکل میں وسیع پیمانے پر جنگلات کی کٹائی، لکڑی چوری اور سمگلنگ کی روک تھام کیلئے حکومتی اقدامات کاغذی کارروائی ثابت ہوئے اور بے ضابطگیوں کے جاری سلسلہ نے صورتحال مزید گھمبیر بنا دی ہے۔۔۔

 ، ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے جنگلات کے اطراف آٹھ کلو میٹر کی حدود میں آرا مشینوں، لکڑی کے کارخانوں، گوداموں ، بھٹوں کے قیام پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں ہٹانے کے احکامات جاری کئے گئے تھے ، جس پر عملدرآمد کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈویژنل اور ضلعی سطح پر اس حوالے سے گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران صرف دو اجلاس ہوئے مگر ان میں ہونیوالے فیصلوں پر عملدرآمد کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، جبکہ سیاسی کشیدگی اور سرکاری مشینری کی دیگر امور میں مصروفیات کے باعث صوبائی حکام نے بھی توجہ ہٹا لی ، اور پہلے سے قائم یونٹس کو مقررہ حدود سے باہر منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ضلعی پولیس اور انتظامیہ کی مشترکہ چیک پوسٹوں کاقیام بھی درمیان میں ہی لٹکا ہوا ہے ،جس کے باعث جنگلات کی بے دریغ کٹائی اوریہاں سے لکڑی کی غیر قانونی نقل و حمل بدستور جاری ہے ،محکمہ جنگلات حکام کے مطابق چیک پوسٹوں کے قیام کیلئے ضلعی حکومت کو ڈیڑھ درجن سے زائد مراسلے لکھے جا چکے ہیں ،مگر پیش رفت نہیں ہو رہی ہے ۔

 

