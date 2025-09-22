صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شراب کے نشے میں پولیس کو جھوٹی کال کر نے والا گرفتار

  • سرگودھا
شراب کے نشے میں پولیس کو جھوٹی کال کر نے والا گرفتار

46اڈا (نمائندہ دنیا )شراب کے نشہ میں دھت ہوکر 15پر جھوٹی کال کرنے والے پولیس تھانہ عطاشہید چوکی پل گیارہ کے ہتھے چڑھ گیا۔۔۔

 تفصیل کے مطابق مشہور بدنام ریکارڈ یافتہ منشیات فروش عمران شہزاد عرف چو دھری مانی آرائیں سکنہ چک نمبر111جنوبی نے شراپ کے نشہ میں دھت کو 15پر کال کی کہ میرا موٹر سائیکل چوری ہوگیا ہے جس پر پولیس چوکی پل گیارہ کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر جانچ پڑتال کی تو ملزم عمران شہزاد نے کہ میرا ڈمپر چوری ہواہے متضاد بیان پر پولیس نے تفتیش کی تو مذکورہ شخص جھوٹا نکلاجس پر پولیس تھانہ عطاشہید نے جھوٹے کالرکوگرفتار کرلیا جس پر پہلے بھی تھانہ کینٹ میں منشیات فروشی کا مقدمہ درج ہے اور عادی مجرم ہے ۔

 

