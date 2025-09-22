صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ایل پی جی/سی این جی سلنڈرز کے خلاف کارروائی کنٹینر قبضے میں لے لیا گیا

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)سول ڈیفنس آفیسر میانوالی شاہد پرویز نے چشمہ چیک پوسٹ پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر سی این جی اور ایل پی جی سلنڈرز سے لوڈ کنٹینر کو قبضے میں لے لیا۔

تفصیلات کے مطابق سول ڈیفنس آفیسر شاہد پرویز اور انسٹرکٹر سول ڈیفنس محمد بلال فاروق نے معمول کی چیکنگ کے دوران چشمہ چیک پوسٹ پر مشتبہ کنٹینر کو روکا، جس میں بڑی مقدار میں غیر قانونی گیس سلنڈرز لوڈ تھے ۔ کنٹینر کو ضبط کر کے تھانہ کندیاں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ترسیل انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے ، اس لیے اس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے ۔

 

