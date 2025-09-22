صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر سکیورٹی کے سخت

  • سرگودھا
مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر سکیورٹی کے سخت

کندیاں (نمائندہ دنیا )ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ضلع بھر میں چرچز پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔

تفصیلات کے مطابق اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر کندیاں، چشمہ سمیت ضلع بھر کے تمام گرجا گھروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔کندیاں پولیس کے جوان عبادت گاہوں پر سکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق اقلیتوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔

 

