معاشی انقلاب کیلئے کرپشن کا خاتمہ وقت کا اہم تقاضا ہے ،راؤ طاہر مشرف
بھلوال(نمائندہ دنیا )معاشی انقلاب کیلئے کرپشن کا خاتمہ وقت کا اہم تقاضا ہے ملکی معیشت کی تباہی کی موجب بھی کرپشن ہے جس نے اداروں کو تباہ کرکے رکھ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ۔۔۔
ہر قسم کا ٹیکس ادا کرنے کے باوجود لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں ان خیالات کا اظہار سابق امیدوار حلقہ این اے 82 راؤ طاہر مشرف نے کیا انہوں نے کہا کہ جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا معاشی ترقی کا خواب پورا نہیں ہوسکتا ہر ادارے میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی کرپشن دیکھنے میں آرہی ہے کرپشن کو روکنے والے ادارے کیا کررہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادارے کرپشن کی روک تھام میں مخلص نہیں ،اگر ادارے مخلص ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ کرپشن کا ناسور ہمارے معاشرے سے ختم نہ ہو ۔