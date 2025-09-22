صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو حرمین الشریفین کی حفاظت کی سعادت شہدا کی بدولت حاصل ہو ئی ،رانا عزیزالرحمان

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر و این اے 90 کے ٹکٹ ہولڈر رانا عزیزالرحمان نے ہرنولی شہر میں شہید رانا فیصل کی برسی میں شرکت کی اور امن کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی خطاب کیا۔

اپنے خطاب میں انہوں نے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو حرمین الشریفین کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی، جو پاک فوج کے جوانمرد شہداء کے لہو کی بدولت ہے ۔انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی اور خوشحالی امن و انصاف سے ہی ممکن ہے۔ 

 

