بھلوال میں 70 فیصد آبادی میں واٹر سپلائی سکیم نہیں،لوگ زہریلا پانی پی رہے ،عبدالرحمن

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا ) شہر کی 70 فیصد آبادی میں واٹر سپلائی سکیم نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ زہریلا اور کڑوا پانی پینے پر مجبور ہیں اس پانی کے استعمال سے ہیپاٹائٹس کینسر اور گردوں کے امراض پیدا ہورہے ہیں۔۔۔

 بدقسمتی سے انتظامیہ اور سیاستدان اس طرف توجہ دینے کیلئے تیار نظر نہیں آرہے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کے منفی اثرات انسانی زندگیوں پر پڑینگے ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت دیگر علاقے پینے کے پانی سے محروم ہیں ان علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت پانی کی فراہمی کیلئے اقدامات کئے جائینگے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں سے منتخب ہونیوالے لوگ ووٹ حاصل کرکے عوام کو بھول جاتے ہیں ۔

 

