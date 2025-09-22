دفاعی معاہدہ سے پورے عالم اسلام میں اتحاد کی راہیں ہموار ہوئیں ، شجاع الرحمن ٹیپو
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ممتاز مائنز اونر چوہدری شجاع الرحمن ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالے دفاعی معاہدہ سے پورے عالم اسلام میں اتحاد پیدا ہونے کی راہیں ہموار ہوئیں۔۔۔
اور یورپی ممالک کے اسرائیل کو گریٹر یہودی ریاست بنانے کے عزائم خاک میں مل گئے ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران ا نہوں نے کہا دونوں برادر اسلامی ممالک کے اس انقلابی اقدام نے ملت اسلامیہ میں بیداری کی روح پھونک دی ہے انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب تمام مسلم ممالک متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آئیں گے انہوں نے عالم اسلام میں ہونیوالی اس اہم ترین پیشرفت پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پاکستان کے سپہ سالا رفیلڈ مارشل سید عاصم منیر اورسعودی حکومت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ۔