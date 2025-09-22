حکومت کیساتھ اختلافات اپنی جگہ،دفاعی معاہدہ عالم اسلام کے مفاد میں ہے ،حسن اسلم اعوان
خوشاب(نمائندہ دُنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالا دفاعی معاہدہ عالم اسلام کے مفاد میں ہے۔۔۔
میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کا سیاسی معاہدہ نہیں ایک اسلامی ریاست کی دوسری اسلامی ریاست کے ساتھ ایک دوسرے کا تحفظ کرنے کیلئے کرئی جانیوالی اجتماعی کردار ادا کرنے کی یقین دہانی ہے ، یہ معاہدہ حرمین شریفین اور عالم اسلام کے تحفظ کیلئے اٹھایا جانیوالا انقلابی اقدام ہے ، ملک اسلم اعوان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم حرمین شریفین کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حرمین شریفین کے تحفظ کیلئے اپنی جا نیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں ۔