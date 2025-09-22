ریلوے اسٹیشن کے قریب قائم نجی کا لج بھاری فسیں وصول کرنے میں مصروف
بھیرہ(نامہ نگار) بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ جہاں نجی سیکٹر اہم کردار ادا کر رہا ہے وہاں تعلیم کو تجارت بنا کر بچوں کا استحصال بھی کیا جا رہا ہے۔
تعلیمی حلقوں اور والدین کا کہنا ہے کہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی شرائط پر پورا نہ اترنے والے ریلوے اسٹیشن کے قریب قائم ایک نجی ادارہ کو یونیورسٹی آف سرگودھا نے بھی چند ماہ قبل مزید دو سال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود والدین اور طلبہ کو اندھیرے میں رکھ کر بھاری فیسیں وصول کی جا رہی ہیں۔والدین نے بتایا کہ طلبہ کی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی شدید خدشات ہیں کہ اس کے لیے بھیرہ کی بجائے کسی اور شہر کے کالج کے نام کا سہارا لیا جائے گا، جس سے مستقبل میں بچوں کے تعلیمی کیریئر کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ۔