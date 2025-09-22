صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
عادل پرویز آرائیں اور شیر گروپ کی عبدالمجید رفیق جٹ کو ن لیگ کا ضلعی نائب صدر منتخب ہونے پرمبارکباد

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما چودھری عادل پرویز آرائیں اور شیر گروپ نے چودھری عبدالمجید رفیق جٹ کو پارٹی کا ضلعی نائب صدر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔

 انہوں نے اپنے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ چودھری عبدالمجید رفیق جٹ ہمیشہ کی طرح پارٹی کی مضبوطی، فلاح عامہ، اور علاقہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت اور متحرک کردار ادا کرتے رہیں گے ۔چودھری عادل پرویز آرائیں کا کہنا تھا کہ پارٹی کو فعال بنانے اور کارکنان کے مسائل کے حل کیلئے چوہدری عبدالمجید رفیق جٹ کی خدمات قابل تحسین ہیں ۔

 

