انتخابات میں حصہ لینا ہر اس پاکستانی کا جمہوری حق ہے ،نوابزادہ ایاز خان نیازی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )امیدوار صوبا ئی اسمبلی حلقہ پی پی 87 میانوالی 3 نوابزادہ ایاز خان نیازی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا ہر اس پاکستانی کا جمہوری حق ہے۔۔۔

 جو پاکستان کے آین اور قانون کے مطابق انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے لیکن انتخابی مہم کے دوران نہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے اور نہ انتقامی کارروا ئی کی جائے ۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ میانوالی کے ہیں، انہیں باہر کا نہ کہا جائے ۔ ہر امیدوار کو اپنی انتخابی مہم آزادانہ طور پر چلانے کا حق ملنا چاہیے ۔ فیصلہ حلقہ کے ووٹرز نے کرنا ہے کہ ان کے لیے بہتر کون ہے ۔

 

