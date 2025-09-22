تارکین وطن کے مفادات کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ،مختار احمد ہریانہ
بھیرہ(نامہ نگار)اوورسیز فورم پیرس کے رہنما اور پاک فرانس فرینڈز فورم کے صدر چودھری مختار احمد ہریانہ نے کہا ہے کہ پاکستان سے پیرس کے لیے براہِ راست پروازوں کی بندش سے ہزاروں پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں۔
وہ پیرس میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کے ہمراہ پی آئی اے کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے اس سنگین مسئلہ کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائیں گے ۔وہ پیرس روانگی سے قبل پیر ہاؤس بھیرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ تارکینِ وطن ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔