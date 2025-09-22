صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تارکین وطن کے مفادات کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ،مختار احمد ہریانہ

  • سرگودھا
تارکین وطن کے مفادات کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ،مختار احمد ہریانہ

بھیرہ(نامہ نگار)اوورسیز فورم پیرس کے رہنما اور پاک فرانس فرینڈز فورم کے صدر چودھری مختار احمد ہریانہ نے کہا ہے کہ پاکستان سے پیرس کے لیے براہِ راست پروازوں کی بندش سے ہزاروں پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں۔

وہ پیرس میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کے ہمراہ پی آئی اے کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے اس سنگین مسئلہ کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائیں گے ۔وہ پیرس روانگی سے قبل پیر ہاؤس بھیرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ تارکینِ وطن ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو،سیلاب سے نقصانات کا سروے شروع،51ہزار صارفین کی بجلی بحال

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹینٹس سکول قائم کرنیکا فیصلہ

حفاظتی بندوں کے شگاف فوری پُر کئے جائیں،عامر کریم خان

سیکرٹری زراعت کا ریلیف کیمپس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

ایم پی اے صائمہ کنول کی ڈسٹرکٹ بار آمد،منظور وڑائچ ایڈووکیٹ سے ملاقات

سیلاب متاثرین کی بحالی تک سہولتوں دینگے ، عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر