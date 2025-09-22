صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج میانوالی میں ایک روزہ سیرت النبی ؐ کانفرنس کا انعقاد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )پنجاب کالج میانوالی میں ایک روزہ سیرت النبی ؐ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ،علامہ محمد یونس ہاشمی نے اظہار خیال کیا ، طالب علموں نے پرنسپل پروفیسر رانا محمد سلیم کی زیر سرپرستی بھرپور شرکت کی۔۔۔

تقریب کاآغاز تلاوت اور نعت سے ہوا بعد ازاں سیرت طیبہ نبی کریم ؐ پر طلبہ اور اساتذہ نے تقاریر کیں جبکہ مہمان دیگر علماء اکرام نے بھی خطاب کیا ،پرنسپل پروفیسر رانا سلیم نے کہا کہ ہمارے کالج میں ہر سال یہ تقریب ہوتی ہے اور آئندہ بھی اسے منعقد کرتے رہیں گے ۔

 

