صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بس سروس بھاگٹانوالہ کیلئے تحفہ ہے ، محسن شاہنواز رانجھا ،اکرام الحق

  • سرگودھا
الیکٹرک بس سروس بھاگٹانوالہ کیلئے تحفہ ہے ، محسن شاہنواز رانجھا ،اکرام الحق

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا اور ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 74 میاں اکرام الحق نے بھاگٹانوالہ کی عوام کو الیکٹرک بس سروس کے افتتاح پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔۔۔

انہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف بھاگٹانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک جدید، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولت ہے بلکہ یہ اقدام سفر کو سستا، آسان اور باوقار بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکٹرک بس سروس بھاگٹانوالہ کے عوام کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے ، جو ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ ترقیاتی قدم خاص طور پر ماؤں، بہنوں، طلبہ، نوجوانوں اور محنت کش طبقے کے لیے نئی امید کی کرن ہے ، جو روزانہ کے سفر میں آسانی محسوس کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلیوں کے بھی غیر قانونی تھڑے، شیڈز مسمار کرنے کا حکم

ادرک 500، لہسن 350 روپے کلو، دیگر سبزیاں بھی مہنگی

حرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کیلئے باعث اعزاز : راغب نعیمی

دفاعی معاہدہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور : طاہر اشرفی

یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی : رمیش اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر