الیکٹرک بس سروس بھاگٹانوالہ کیلئے تحفہ ہے ، محسن شاہنواز رانجھا ،اکرام الحق
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا اور ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 74 میاں اکرام الحق نے بھاگٹانوالہ کی عوام کو الیکٹرک بس سروس کے افتتاح پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔۔۔
انہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف بھاگٹانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک جدید، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولت ہے بلکہ یہ اقدام سفر کو سستا، آسان اور باوقار بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکٹرک بس سروس بھاگٹانوالہ کے عوام کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے ، جو ماحولیاتی تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ ترقیاتی قدم خاص طور پر ماؤں، بہنوں، طلبہ، نوجوانوں اور محنت کش طبقے کے لیے نئی امید کی کرن ہے ، جو روزانہ کے سفر میں آسانی محسوس کریں گے ۔