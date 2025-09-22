پنجاب کالج بھیرہ کیانٹرمیڈیٹ امتحانات میں شاندار کامیابی، شہریوںکاخراجِ تحسین
بھیرہ(نامہ نگار)سرگودھا بورڈ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں اس سال بھی پنجاب کالج بھیرہ نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی اور تحصیل بھر میں پہلی تینوں پوزیشنیں اپنے نام کر لیں۔
امتحانات میں بہترین نتائج پر سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل، ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں، عطاالرحمن اقبال، مہر محمد بلال طاہری، ظفر اقبال کھوکھر اور محمد عظمت اقبال (گولڈ میڈلسٹ) نے کالج ڈائریکٹر سکندر سلطان راجہ، پرنسپل پروفیسر اشعر رشید اور اسٹاف کی انتظامی، تعلیمی اور تدریسی صلاحیتوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔کالج پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے میڈیا کو بتایا کہ انٹر امتحان میں کالج کے 100 سے زائد طلباء نے +A گریڈ میں کامیابی حاصل کی، جو طلباء کی محنت، اساتذہ کی رہنمائی اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ۔