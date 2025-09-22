پاک سعودیہ معاہدہ کا خیرمقدم ،حرمین شریفین کی حفاظت بہت بڑی سعادت ہے ، حافظ جاوید اقبال ساجد
میانوالی (نامہ نگار )پاک سعودیہ معاہدہ کا خیرمقدم کرتے ہیں حرمین شریفین کی حفاظت بہت بڑی سعادت ہے ،اسلامی بلاک قائم کرکے اسلام دشمن قوتوں سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کا بلاک وقت کا تقاضا ہے مشترکہ دفاع، مشترکہ کرنسی اور مشترکہ خارجہ پالیسی اختیار کی جائے .انہوں نے کہا عالم کفر اس وقت اسلام کے خلاف متحد ہوچکا ہے عالم اسلام کو بھی متحد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ مسلمان ممالک کے حکمران بزدلی سے جینے کی بجائے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامی بلاک کی تشکیل کیلئے قدم آگے بڑھائیں۔