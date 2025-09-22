صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماز جنازہ پر جیب تراشوں کا دھاوا متعدد افراد رقم سے محروم ،ایک گرفتار

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )مٹھہ ٹوانہ کے علاقہ روڈہ میں ٹریفک حادثہ میں جا ں بحق ہونیوالے حبیب اﷲ جوئیہ کی نماز جنازہ کے دوران جیب تراشی کی وارداتوں میں متعدد افراد کی جیبیں کٹ گئیں۔۔۔

نماز جنازہ کے شرکا نے ایک شخص کی جیب سے نقدی و موبائل فون نکالنے والے جیب تراش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ، مٹھہ ٹوانہ پولیس نے ٹھٹی مزمل کے رہائشی ظفر نامی ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا، ملزم کو حوالات میں بند کر کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

