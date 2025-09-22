نماز جنازہ پر جیب تراشوں کا دھاوا متعدد افراد رقم سے محروم ،ایک گرفتار
خوشاب(نمائندہ دُنیا )مٹھہ ٹوانہ کے علاقہ روڈہ میں ٹریفک حادثہ میں جا ں بحق ہونیوالے حبیب اﷲ جوئیہ کی نماز جنازہ کے دوران جیب تراشی کی وارداتوں میں متعدد افراد کی جیبیں کٹ گئیں۔۔۔
نماز جنازہ کے شرکا نے ایک شخص کی جیب سے نقدی و موبائل فون نکالنے والے جیب تراش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ، مٹھہ ٹوانہ پولیس نے ٹھٹی مزمل کے رہائشی ظفر نامی ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا، ملزم کو حوالات میں بند کر کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔