  • سرگودھا
عوام کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کیلئے فوج کے شانہ بشانہ ہیں ،حافط ضیاء الرحمن

بھلوال(نمائندہ دنیا )پاکستان کے 22 کروڑ عوام کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کیلئے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں افواج پاکستان نے جس بہادری اور دلیری سے دہشتگردوں کو شکست دی ہے اس پر پوری قوم کو فخر ہے۔۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری حافط ضیاء الرحمن نے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقاء سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی چیز نہیں ہے افواج پاکستان نے عوام کا سر ہمیشہ ہی بلند کیا ہے اور یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے کہ انہی کی بدولت ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں اور وہ سرحدوں پر ہماری خاطر ڈیوٹیاں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اس کیلئے ہم سب کو پاک فوج کیساتھ ملکر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ۔

 

